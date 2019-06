Schneckenhaus Grevenbroich : Bienenzüchter laden zum Tag der Imkerei ein

Grevenbroich Die Besucher können Honig aus der Wabe schleudern.

Thomas Krauß liegen Bienen am Herzen. Und deshalb will er zusammen mit dem Züchterverein Grevenbroich sowie dem Förderverein „Grünes Klassenzimmer“ die Ängste der Menschen abbauen. Zum neunten Mal organisiert er am kommenden Sonntag, 16. Juni, den Tag der Imkerei am Umweltzentrum im Bend. Von 11 bis 17 Uhr können Besucher am Schneckenhaus lernen, wie Bienen im Schwarm zusammenleben und warum sie so wichtig für unser Ökosystem sind. „Natürlich werden wir auch erklären, wie die Tiere Blüten bestäuben und Honig produzieren“, sagt Krauß.