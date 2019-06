Kapellen : Drei Maskierte nach Überfall auf Kiosk flüchtig

Kapellen Gegen 22 Uhr wurde Freitagabend eine Kiosk in Kapellen überfallen. Das teilte die Polizei mit. Zur Tatzeit befand sich ein 59-jähriger Angestellter alleine im Ladenlokal an der Talstraße, als drei maskierte Täter das Geschäft betraten.

Zwei blieben an der Tür stehen, der Dritte bedrohte den Angestellten mit einer schwarzen Pistole. Davon unbeeindruckt, konnte der 59-jährige die Täter durch sein resolutes Auftreten vertreiben. Die unbekannten Täter flüchteten ohne Beute zu Fuß in Richtung Bahnhof Kapellen. Dort allerdings verlor sich ihre Spur. Die Polizei fahndet jetzt nach den Tätern, die so beschrieben werden: Dem äußeren Erscheinungsbild nach wirken sie zwischen 17 und 20 Jahre alt. Sie waren alle etwa 1,70 Meter groß, dunkel gekleidet und trugen rote Tücher über Mund und Nase, sowie dunkle Sonnenbrillen und Kappen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02131 3000 entgegen.