Müll in Grevenbroich : 1900 Helfer machen beim Frühjahrsputz mit

Müll in Grevenbroich

Nadine und Nikolai Dohlen mit ihren Kindern Lynn (4, l.) und Jaron (2) beim Frühjahrsputz im Stadtpark in Wevelinghoven. Insgesamt beteiligten sich mehr als 1900 Erwachsene und Kinder an der Aktion im gesamten Stadtgebiet. Foto: Ja/Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Bei der Aktion wurden in den Stadtteilen insgesamt mehr als 70 Kubikmeter Müll gesammelt. Mehr als 60 Gruppen beseitigten Abfall vom alten Waschbecken bis zu – vollen – Hundekotbeuteln.

An vielen Stellen im Stadtgebiet waren Grevenbroicher mit Handschuhen und Müllsäcken unterwegs – der jährliche Frühjahrsputz stand an. Mehr als 1.900 Menschen machten dabei mit, gut 100 mehr als bei der Aktion vor einem Jahr. Ralf Dietrich von den Stadtbetrieben Grevenbroich, bei dem die Fäden für den Frühjahrsputz zusammen liefen, führt die rege Beteiligung auch auf das gute Wetter zurück. Das Sammel-Ergebnis: mehr als 70 Kubikmeter Müll.

Sie werden garantiert später einmal ihren Müll ordnungsgemäß entsorgen: Lynn (4) und Jaron (2) machten in Wevelinghoven als begeisterte Müllsammler mit. Ihr Vater Nikolai Dohlen vom Bürger-Schützen-Verein Wevelinghoven hatte die Ehrenamtler eingeteilt: Jeder wusste, wo er sammeln musste und wo der Müll zwischenzulagern war.

Stadtbetriebe Grevenbroich Die Stadtbetriebe unterstützten die Sammler unter anderem mit Handschuhen. Und sie holten mit sechs Leuten und drei Fahrzeugen den Müll von den Sammelstellen ab. Die Fäden in der Hand hielt Ralf Dietrich vom Schneckenhaus-Team.

Müll-Mengen Am Freitag und Samstag sammelten mehr als 60 Gruppen etwas mehr als 70 Kubikmeter Müll. Das ist ein Mittelwert. In der Vergangenheit waren es auch schon mal bis zu 95 Tonnen gewesen.

Die Stimmung bei den Sammlern in der Gartenstadt war gut – kein Wunder, schließlich ließ sich während der Aktion die Sonne blicken. Hubert Gaspers (83) hatte bereits im Vorfeld Müll gesammelt. Sein Eindruck: „Es ist nicht weniger geworden im Vergleich zu den Vorjahren.“ Alexander Klömpges (56) hat die Erfahrung gemacht, dass sich bei Sturm Verpackungsmaterial vom Baumarkt, Bettenhaus und Tierfuttermarkt selbstständig macht. Was er jetzt kritisierte: „Straßen NRW mäht die Randstreifen der Landes- und Bundesstraßen, ohne zuvor den Müll zu beseitigen – der wird einfach zerkleinert.“

Ein Lichtblick: Die Müllmenge, so der Eindruck von Nikolai Dohlen von den Schützen, ist im Vergleich zu den Vorjahren zumindest nicht größer geworden.

Friedrich Backhausen von den Pfadfindern in Gustorf hatte vier Erwachsene und sechs Kinder mobilisiert. Jeden Tag eine gute Tat – die bestand am Samstag darin, Hundekotbeutel aus dem Gestrüpp zu ziehen, die Natur von einem Waschbecken zu befreien sowie einen Puppenwagen zu bergen. „Insgesamt haben wir rund eine Tonne Müll gesammelt“, erklärte Friedrich Backhausen. Anschließend wurde in die Gustorfer Eisdiele eingekehrt.