Ausstellung in Grevenbroich : Künstler ist Stahlhärter und Landschaftsmaler in einem

Karel Kuzman, in Österreich geboren und in Slowenien aufgewachsen, zeigt seine Kunstwerke in der Versandhalle auf der Stadtparkinsel. Foto: Stadt Grevenbroich

Grevenbroich Er ist in Österreich geboren, in Slowenien aufgewachsen und seit vielen Jahrzehnten in Grevenbroich beheimatet: Karel Kuzman (76) stellt seine Arbeiten in der ehemaligen Versandhalle aus.

Er ist in Österreich geboren, in Slowenien aufgewachsen und seit vielen Jahrzehnten in Grevenbroich beheimatet: Karel Kuzman, 76 Jahre alt, präsentiert vom 8. bis zum 29. März seine erste Einzelausstellung in der Versandhalle auf der Stadtparkinsel.

Schon in der Schule wurde sein künstlerisches Talent erkannt und gefördert. Ein empfohlenes Kunststudium kam für Kuzman aber nie in Frage. Sein Vater entschied, dass der Heranwachsende einen bürgerlichen Beruf zu erlernen hatte. So kam der ausgebildete Stahlhärter bald nach Deutschland, wurde Mitarbeiter der Grevenbroicher Aluminiumwerke und blieb dem Unternehmen mehr als vier Jahrzehnte lang treu.

Gleichwohl malte Karel Kuzman in jeder freien Minute – und die Firmenbosse bestellten bei ihm nicht selten künstlerische Regional-Motive als Gastgeschenke für unternehmerische Auslandsbesuche in Skandinavien und Amerika. Kuzman ist insbesondere fasziniert von niederrheinischen Naturdarstellungen. Mit seiner selbst entwickelten Öl-Spachteltechnik verleiht er seinen Landschaftsimpressionen viel Tiefe und Farbkraft.

In der Versandhalle zeigt er vor allem Grevenbroicher Motive zwischen Erft und Bend, aber auch Gemälde mit Toskana- und Südfrankreich-Ansichten. Die Ausstellung ist jeweils mittwochs, samstags und sonntags von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

