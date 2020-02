Stadtweite Aktion zum Müllsammeln : Hunderte machen beim Frühjahrsputz mit

Grevenbroich Das Schneckenhaus-Team nimmt jetzt die Anmeldungen für die Aktion am 6. und 7. März entgegen.

Voller Müll liegt die Böschung an der Umgehungsstraße bei Wevelinghoven. Auch an vielen anderen Stellen im Stadtgebiet ist die Landschaft mit Abfall verschandelt. Das soll sich bald ändern: Die Stadt ruft am Freitag und Samstag, 6. und 7. März, zum Frühjahrsputz auf. Wie in den Vorjahren machen sich dann wieder Kindergärten, Schulen, Vereine, Dorfgemeinschaften, Schützen und einzelne Bürger auf, um das, was andere gedankenlos weggeworfen haben, einzusammeln und damit Grevenbroich wieder ein Stück attraktiver zu machen. Während die Kindergärten und Schulen meistens freitags losziehen, treffen sich Vereine und andere Gruppen vor allem am Samstag zum Frühjahrsputz.