Forstmaßnahme des Erftverbandes in Grevenbroich : Pappeln im Bend müssen fallen

Forstmaßnahme des Erftverbandes in Grevenbroich

Im Bend nördlich der Innenstadt zwischen Erft und Am Ziegelkamp werden zurzeit zahlreiche Bäume gefällt. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Im Bend nördlich der Innenstadt kreischen in diesen Tagen die Motorsägen. Im Bereich zwischen der Erft und Am Ziegelkamp lässt der Erftverband etliche 30 bis 40 Jahre alte Balsam- und Hybridpappeln fällen, die abgestorben oder schwer geschädigt seien.

Das Problem: „Im Frühjahr 2019 waren die Hybrid- und Balsampappeln noch grün, nun sind sie abgestorben“, schildert Volmer. Die Pappeln hätten offensichtlich im extrem trockenen Sommer 2019 „zu wenig Wasser bekommen. Der Boden war tiefgründig ausgetrocknet“. Bereits der Sommer 2018 sei sehr trocken gewesen. In einigen Bereichen müssen laut Erftverband alle Bäume dieser Arten fallen.

Überhaupt hat der Verband laut Volmer auch in anderen Gebieten mit erkrankten oder abgestorbenen Bäume zu tun. Gründe sind etwa Eschentriebsterben und die Rußrindenkrankheit beim Ahorn, zudem „sind auffällig viele Pappeln, Robinien und Weiden vertrocknet“. Bei den von einem privaten Vorbesitzer gepflanzten Pappeln, die im Bend gefällt werden, handelt es sich, so Volmer, um „typische Industrie-Bäume für schnellen Wuchs und rasche Ernte“. Vom Holzverkauf erwartet er aber nicht viel: „Der Holzpreis ist im Keller.“

Spielfeld in Grevenbroich

Spielfeld in Grevenbroich : Hersteller übernimmt die Pflege des TuS-Hybridrasens

Personennahverkehr in Grevenbroich

Personennahverkehr in Grevenbroich : Revier-S-Bahn hat wichtige Hürde genommen

Die Fällaktion ist laut Volmer als forstwirtschaftliche Maßnahme ganzjährig erlaubt. Spaziergänger bittet er, Wegesperrungen zu beachten. „Immer wieder erleben wir, dass Spaziergänger an Absperrungen weiter gehen und sich damit gefährden.“ Sofort wieder aufgeforstet werden die betroffenen Flächen nicht. Der Verband plant, die Erft auch in diesem Waldstück im Rahmen des Perspektivkonzepts Erft in ein naturnah gestaltetes Bett umzuwandeln.