Einsatz in Rommerskirchen : Feuerwehr löscht brennenden Schuppen in Ueckinghoven

Die Feuerwehr Rommerskirchen ist mit rund 30 Kräften aus allen vier Einheiten zu einem Brand nach Ueckinghoven ausgerückt. Foto: Dieter Staniek

Rommerskirchen Die Wehr rückte mit rund 30 Kräften aus. Die Warn-App Nina hatte eine Geruchsbelästigung für Rommerskirchen und Grevenbroich gemeldet, Gefahr für die Bevölkerung bestand aber nicht.

Um 12 Uhr mittags war es am Donnerstag mit der Ruhe im sonst beschaulichen Rommerskirchener Ortsteil Ueckinghoven vorbei. Die Feuerwehr rückte mit rund 30 Kräften aus allen vier Einheiten (Rommerskirchen, Nettesheim, Widdeshoven und Evinghoven) sowie mit der Drehleiter zu einem Brand an die Ueckinghovener Straße aus. Dort stand ein etwa 10 mal 30 Meter großer Lagerschuppen in Flammen.

Laut Rommerskirchens Feuerwehrchef Werner Bauer waren in dem Gebäude unter anderem ein Radlader und eine Hubameise gelagert. Vor allem aber befanden sich in und an dem Unterstand an der Einsatzstelle eine große Menge Brennholz.

Weil das Feuer zu einer erheblichen Geruchsbelästigung führte, wurden die Bewohner in Ueckinghoven sowie in den Grevenbroicher Ortsteilen Barrenstein, Wevelinghoven und Langwaden über die Warn-App NINA (Notfall-Informations- und Nachrichten-App) aufgefordert, Fenster und Türen an ihren Häusern und Wohnungen geschlossen zu halten. Außerdem sollten Lüftungs- und Klimaanlagen ausgeschaltet werden. Nach Angaben der Behörden bestand allerdings keine Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung.

Am späten Nachmittag gab Alina Gries aus dem Rathaus Entwarnung. Das Feuer sei gelöscht. Noch wichtiger aber: Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, es habe keine Verletzten gegeben, betonte die Gemeindesprecherin. Auch die Warnung bezüglich der Geruchs-Belästigung konnte im Laufe des Nachmittags aufgehoben werden.

Die Einsatzkräfte aus Rommerskirchen wurden während der Zeit der Löscharbeiten von Kameraden aus Dormagen unterstützt, die Nachbarschaftshilfe leisteten. Allerdings nicht am Einsatzort selbst, sondern im Gerätehaus in Nettesheim. Dort garantierte eine Einheit aus Dormagen den Grundschutz der Gemeinde, solange sich alle vier Einheiten der Feuerwehr Rommerskirchen im Einsatz befanden.

(ssc)