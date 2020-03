Gute Nachricht für Eltern in Grevenbroich : Anbau für Kapellener Grundschule

Die Grundschule Kapellen erhält bis 2021 auf der rechten Seite einen zweietagigen Erweiterungsbau. Foto: Dieter Staniek

Kapellen Die Grundschule Kapellen wird erweitert, 2021 soll der Anbau fertig sein. Im Schulausschuss am Dienstag, 10. März, wird das Büro Berger Architekten den Stand der Planung vorstellen, die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Bernardussaal.

Auch die Kapazitäten für die Kinderbetreuung in Kapellen werden vergrößert: Die städtische Kindertagesstätte „Pusteblume“ erhält einen Anbau. Die Erweiterung der Grundschule ist seit Jahren eine Forderung von Bürgern und Politikern. 2017 hatten Eltern Bürgermeister Klaus Krützen 707 Unterschriften von Kapellenern übergeben und eine „nachhaltige Lösung“ gefordert – die Schule platze „aus allen Nähten“. Ein Grund ist das Neubaugebiet, in das viele Familien gezogen sind. Auch die aktuellen Zahlen bestätigen den Handlungsbedarf. 92 Erstklässler wurden für das Schuljahr 2020/21 in Kapellen angemeldet. Das ist die größte Zahl an den elf Grundschul-Standorten in Grevenbroich. Vier Einstiegsklassen werden in Kapellen eingerichtet.

Noch in diesem Jahr soll der Bau des zweietagigen Erweiterungsgebäudes beginnen, das im 90-Grad-Winkel zum Hauptgebäude in Richting Friedrichstraße errichtet wird. Acht Unterrichtsräume sind geplant. Da aber für den Neubau alte Pavillons abgerissen werden, bleibt unter dem Strich ein Plus von vier Räumen. Auch die Offene Ganztagsgrundschule soll vom Ausbau profitieren. Die Kosten beziffert die Stadt mit rund 4,2 Millionen Euro. Im Stadtteilgespräch vergangene Woche hatten Besucher erklärt, dass auch nach der Erweiterung die Kapazitäten nicht ausreichen würden, wenn der dritte und vierte Abschnitt im Neubaugebiet realisiert werden. Die Stadt will, wenn sich der Bedarf ergibt, Optionen für eine nochmalige Erweiterung prüfen lassen. Bürgermeister Klaus Krützen kann sich aber auch vorstellen, über einen Schul-Neubau nachzudenken.