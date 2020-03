Grevenbroicher Mordfall : Ermittler suchen auch in den USA nach Claudias Mörder

Ermittler suchen auch in den USA nach Claudias Mörder

Hemmerden Die Polizei sucht weiter intensiv nach dem Mörder von Claudia Ruf. Mittlerweile finden auch Untersuchungen im Ausland statt.

Die elfköpfige Mordkommission geht davon aus, dass es letztendlich 1900 Speichelproben sein werden, die von den LKA-Spezialisten ausgewertet werden. Zurzeit konzentriert sich das Ermittler-Team auf das Gebiet der Bundesrepublik und auf das Ausland – darunter die Benelux-Staaten, England und die USA. Etwa 400 Personen, die zur Tatzeit vor 24 Jahren in Hemmerden lebten und heute einen neuen Wohnsitz haben, sind aufgefordert worden, ihre Speichelproben freiwillig abzugeben. „Das geht im Ausland nur über Amtshilfeverfahren, die relativ zeitaufwendig sind“, berichtet Helmut Scholten. Hinzu kommt, dass im Ausland die aktuelle Adresse nur schwer feststellbar ist. Die Ermittler müssen zudem eine „erstaunliche hohe Zahl von Verstorbenen“ auf einen Tatbezug überprüfen.

Es handelt sich um insgesamt 150 Personen, in denen entweder Angehörige um eine freiwillige Speichelprobe gebeten werden oder medizinische Unterlagen für einen DNA-Abgleich hinzugezogen werden müssen. In der nächsten Woche will die Mordkommission Bonn – unterstützt von Wissenschaftlern – einen umfangreichen Bericht zum bisherigen Sachstand der Ermittlungen abgeben.