Engpass an Fachkräften in Grevenbroich : Mangel an Handwerkern verlangsamt Stadt-Projekte

Mangel an Handwerkern verlangsamt Stadt-Projekte

Engpass an Fachkräften in Grevenbroich

Auf der Baustelle des Lehrschwimmbeckens in Frimmersdorf kam es aufgrund des Fachkräftemangels zu Verzögerungen. Foto: Wiljo Piel

Grevenbroich Handwerksbetriebe in Grevenbroich haben teilweise große Nachwuchsprobleme. Deshalb verzögern sich auch zahlreiche Bauprojekte der Stadt.

Der Fachkräftemangel im Handwerk (die NGZ berichtete) hat auch negative Folgen für die Stadt. Etliche Bauvorhaben können nur verzögert umgesetzt werden. „Besonders in Bezug auf das Gewerbe Hochbau haben wir immer wieder Schwierigkeiten, Unternehmen zu finden, die unsere Aufträge ausführen“, sagt Stadtsprecher Stephan Renner.

Zum Beispiel bei der Sanierung des Lehrschwimmbeckens in Frimmersdorf kam es in der Vergangenheit aufgrund des Handwerkermangels zu einer längeren Verzögerung. Im August 2018 hatte die Stadt die beliebte Einrichtung schließen müssen, weil das Becken undicht war und etliche Rohre des in den 1960er Jahren gebauten Bades schon Rost angesetzt hatten. Doch die Sanierung ging nur schleppend voran und verzögerte sich. Erst im Herbst 2019 nahm eine Fachfirma die Arbeit auf. Zuvor suchte die Stadt vergeblich nach einem geeigneten Unternehmen. Mehrere Ausschreibungen waren gescheitert, die Auftragsbücher der Handwerker waren voll.