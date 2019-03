Frühjahrsputz in Grevenbroich : 85 Kubikmeter Müll eingesammelt

Grevenbroich Die Stadt zieht Bilanz der Frühjahrsputz-Aktion. Jäger entdeckten in ihrem Revier 60 alte Autoreifen.

Ralf Dietrich vom Umweltamt lagen rund 1700 Anmeldungen für den Frühjahrsputz vor. Schlechtes Wetter war schuld daran, dass etliche Kindergartengruppen und Schulklassen ihre Teilnahme am Freitag kurzfristig absagten. Und am Samstag, als die Erwachsenen sammelten, waren viele Gruppen etwas kleiner als sonst. Mit 85 Kubikmetern Müll war die „Ausbeute“ so groß wie in den Vorjahren. Einen Trend zum Besseren kann Ralf Dietrich deshalb nicht erkennen.