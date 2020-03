Grüne in Grevenbroich : Königshovener Höhe soll ein Naturschutzgebiet werden

Grevenbroich Die Königshovener Höhe ist eine Art Serengeti vor den Toren Grevenbroichs, ein Paradies für Tiere. Alleine 150 Vogel- und mehr als 640 Schmetterlingsarten leben dort – darunter viele Exemplare, die vom Aussterben bedroht sind.

Diesen Vorschlag wollen die Grünen in den nächsten Monaten weiter konkretisieren und hoffen dabei auf Unterstützung in der Bevölkerung, in den Verwaltungen, den Umweltverbänden und nicht zuletzt auch beim Unternehmen RWE, das Haupteigentümer der Hochkippe ist. „Wichtig ist, Industriepolitik und Naturschutz nachhaltig zusammenzudenken und damit auch beides im Strukturwandel-Prozess anzupacken – und nicht wie so oft gegeneinander auszuspielen“, sagt Hans Christian Markert.