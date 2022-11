Vier Tage Programm So wird der Gocher Weihnachtsmarkt

info

Eröffnung Start ist am 8. Dezember, Donnerstag und Freitag ist der Markt von 15 bis 21 Uhr geöffnet, am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Bühne Das Bühnenprogramm mit Musik von Bands, Duos und Alleinunterhaltern lädt täglich außer am Sonntag noch bis 22 Uhr zum Verweilen ein. So lange ist auch die Gastronomie in Betrieb.

Abschluss Traditionell beenden die Turmbläser aus Pfalzdorf den letzten Tag des Weihnachtsmarktes.