Landratswahl im Kreis Kleve So eine niedrige Wahlbeteiligung wäre eine Blamage

Was ein Bürgermeister oder Bundeskanzler macht – darunter können sich die meisten Wähler etwas vorstellen. Bei Landtagsabgeordneten wird es schon schwieriger. Aber was macht eigentlich ein Landrat? Wie wichtig dieses Amt ist und wie nah es an den Alltag der Menschen heranreicht, hat nicht zuletzt die Corona-Pandemie gezeigt.