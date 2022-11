Von der Polizei angehalten Betrunken und ohne Licht mit dem Fahrrad auf der B9 unterwegs

Goch · Die Polizei hielt am Samstagabend an der B9 in Höhe von Pfalzdorf einen Fahrradfahrer an. Dieser war nicht nur ohne Licht auf der Bundesstraße unterwegs, sondern auch noch betrunken.

28.11.2022, 18:46 Uhr