Lichtspielhaus mit Tradition Das Goli feiert 111. Geburtstag

Die Geschichte des Filmtheaters begann am 28. Oktober 1911, also vor 111 Jahren. Otto Skötsch war von 1903 bis 1907 in Amerika gewesen und dort mit dem Film in Berührung gekommen. Zurück in der Heimat zeigte er Filme zunächst in Gaststätten, insbesondere in einem Saal auf der Mühlenstraße, 1913 baute er auf der heutigen Brückenstraße ein Kino, das bis heute den Namen „Gocher Lichtspiele“ trägt. Täglich fanden zwei Vorstellungen statt und am Samstag und Sonntag sogar drei, der Eintritt betrug je nach Platzkategorie 30 und 40 Pfennige, Kinder die Hälfte.