Ende einer Ära Die „Friedenseiche“ fliegt nicht mehr

Die Leidenschaft für sein Hobby hat sich bis heute nicht verringert, aber sonst ist alles anders geworden: Nur noch wenige Tauben leben im Garten von Franz van Well, darunter ein Senior und ein paar Jungvögel, die alten Urkunden vergilben so langsam, die Aktenordner mit den handgeschriebenen Protokollen aus jahrzehntelanger Vorstandstätigkeit sind zu Erinnerungsstücken im Keller geworden. Der Ur-Gocher, als Mann aus dem Bauamt unzähligen Bürgern bekannt, hat gemeinsam mit den übrigen sechs verbliebenen Mitgliedern den Brieftaubenzuchtverein „Zur Friedenseiche“ aufgelöst. 1960 war er gegründet worden, weil der ältere Verein „Niersbote“ zu groß geworden war. So viele Menschen wollten „Rennpferde der Lüfte“ besitzen. Jahrzehntelang blieb das so, doch der Nachwuchs bleibt seit Jahren aus.