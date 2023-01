Ehrenamt „Goch hilft“ mit Kleidung, Toastern und Fahrrädern

Weil der Platz für das große Sortiment und für all die Menschen, die zur Weezer Straße 46 kommen, knapp ist, freut sich das Team von „Goch hilft“, künftig etwas mehr Raum zur Verfügung zu haben. Ernst Kilzer, der Vermieter, der in dem Haus mit der schönen historischen Fassade einst seine hochwertigen Leuchten präsentierte, will sich aber an „Goch hilft“ nicht bereichern. „Er ist zum Glück sehr entgegenkommend“, dankt Ruelfs. Öffentliche Förderung gibt es nicht, durch den Verkauf elektrischer Geräte und einiger anderer Dinge muss zumindest so viel reinkommen, dass die Miete zu stemmen ist.