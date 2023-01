Züge fielen am Montag aus Niersexpress – nach Update wieder Stellwerk-Probleme

Der Start in die neue Woche verlief beim Niersexpress erst mal wieder holprig und mit Ärger für die Fahrgäste. Gegen 5 Uhr fiel das Stellwerk in Kleve aus, daher konnten einige Züge nicht fahren und es kam zu Verspätungen. Der Defekt in der Anlage sei relativ schnell wieder repariert worden, so Tim Nowak von der Rhein Ruhr Bahn (RRB), die den Niersexpress betreibt. Nach 30 Minuten lief das Stellwerk wieder. Allerdings habe es auch in der Folge auf der Strecke zwischen Kleve und Krefeld Verspätungen und Teilausfälle gegeben.