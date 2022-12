Stahlhandel Breuer Weihnachtsmann brachte mehr als 160 Geschenke

Goch · Seit einigen Jahren ist es Tradition im Unternehmen, Weihnachtsgeschenke für Kinder an die Gocher Tafel in Trägerschaft des Vereins Arche zu spenden. In diesem Jahr gab es eine Überraschung.

22.12.2022, 05:45 Uhr

Gruppenfoto noch gelungener Überraschung. Foto: Breuer Stahlhandel