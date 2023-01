Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Duo bedroht und beraubt 17-Jährigen

Jugendlichen bedroht und ausgeraubt Am Mittwoch, 11. Januar, wurde ein 17-jähriger Jugendlicher aus Heinsberg gegen 19.55 Uhr an der Bushaltestelle Heerstraße in Ratheim ausgeraubt. Die Täter sind zwei bislang noch unbekannten männlichen Jugendlichen, die den 17-Jährigen ansprachen und unter Androhung von Gewalt aufforderten, ihnen Geld, Mobiltelefon und sein Fahrrad zu übergeben. Das räuberische Duo war zu zweit auf einem Fahrrad unterwegs. Die Person, die hinten auf dem Gepäckträger saß, sprang ab und bedrohte den Jugendlichen. Dieser übergab Bargeld an den Täter, woraufhin dieser wieder auf den Gepäckträger sprang und beide Personen sich auf dem Fahrrad in Richtung Hückelhoven entfernten. Der Haupttäter war 16 bis 18 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und hatte blondes kurzes Haar. Er trug dunkle Kleidung sowie eine Bauchtasche. Der zweite Täter war ebenfalls dunkel gekleidet und männlich. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität der Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei, Telefon 02452 9200.