Junger Mann aus Geldern stirbt, junge Frau außer Lebensgefahr Schwere Unfälle häufen sich schon wieder

Das neue Jahr hat begonnen, wie das alte geendet hat: mit vielen Unglücken. Nachdem es 2022 viele schwere Verkehrsunfälle gegeben hat, setzte sich dieser Trend leider auch im Januar fort. Am Wochenende gab es, wie berichtet, gleich vier schwere Unfälle im Kreis Kleve. In Goch wurden bei drei Vorfällen drei Personen verletzt, schwer verletzt wurde eine Beifahrerin als ein Auto in Kranenburg vor den Baum prallte und in Geldern gab es am Sonntagmorgen sogar einen Toten zu beklagen.