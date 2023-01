Umbauarbeiten in Goch Parkplätze bei Kaufland-Gebäude werden künftig bewirtschaftet

An der großen Werbetafel, die vor dem Parkhaus des früheren Kaufland-Gebäude am Gocher Südring steht, ist nur noch ein Name aufgeführt: Deichmann. Alle anderen Geschäfte, die bis zum vergangenen Jahr in dem Komplex angesiedelt waren, haben inzwischen das Haus verlassen. Denn der Auszug des großen Lebensmittel-Vollsortimenters hat das Signal für die übrigen Geschäfte gegeben, sich ebenfalls zu verabschieden. Zumindest, bis der Eigentümer das in die Jahre gekommene Einkaufszentrum renoviert hat. Die Sanierung scheint umfänglicher zu werden, als von manchem gedacht: Nach RP-Informationen wird es bis zum Herbst dauern, bis sich neue Läden der Kundschaft präsentieren. Der einzige große neue Mieter, der schon bekannt ist, der Drogeriemarkt Rossmann, sagte auf Anfrage: „Da der Mietvertrag für den neuen Standort erst kürzlich abgeschlossen wurde und die Übergabe des Objektes noch nicht genau terminiert ist, können wir derzeit noch kein konkretes Eröffnungsdatum nennen – Stand jetzt gehen wir von einer Eröffnung im vierten Quartal aus.“ Also irgendwann ab Oktober.