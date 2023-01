Kurse vorgestellt Das steckt im neuen Programm der VHS Goch

Monique Kling, stellvertretende VHS-Leiterin und verantwortliche für den Bereich Sprachen und Integration, hat ein Problem, für das noch keine Lösung gefunden ist: Dozenten sind rar. Gerade Integrations- und andere Sprachkurse könnten noch mehr angeboten werden, wenn es dafür genügend Lehrpersonal gäbe. Der Mangel an geeigneten Räumen wird ja bald behoben sein – bekanntlich zieht die VHS im zweiten Halbjahr 2023 in ihr neues Domizil in Pfalzdorf, dort wurde und wird die frühere St.-Martin-Hauptschule zu diesem Zweck umgebaut. „Die Kurse finden bereits in drei Schichten statt: vormittags, nachmittags und abends“, erzählt Kling. So viele Menschen müssen oder wollen Deutsch lernen. „Wir haben lange Wartelisten.“ Neben den streng reglementierten Integrationskursen seien auch offene Treffs für Migrantinnen wichtig; zweimal in der Woche wird für diese Mütter auch eine Kinderbetreuung geboten.