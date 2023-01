Losglück und Karnevalstreiben So lief die Hauptziehung des Werberings in Goch

Die Wahl fiel letztendlich auf die Gocherin Kornelia Dörning, die fast sämtliche ihrer Einkäufe in Goch erledigt: „Allein für’s Weihnachtsfest habe ich für rund 2.000 Euro Geschenke in Goch eingekauft“, sagte sie. Da landeten natürlich etliche Teilnahmekarten von ihr in die riesige Lostrommel und vergrößerten so ihre Gewinnchancen erheblich. „An das Auto habe gar nicht so gedacht. Ich habe mir nur gesagt, wenn ich den zweiten oder dritten Preis gewinne, bekommen meine Kinder eine Waschmaschine davon“, sagte die frisch gebackene Hauptpreisgewinnerin.