Initiative im Kreis Kleve „Kein Schüler geht nach dem Abschluss verloren“

Um diesem hohen Anspruch gerecht zu werden, wird die Landesinitiative in einem stetigen Prozess an aktuelle Bedarfe und Entwicklungen angepasst. Mit der sogenannten Verantwortungskette wird nun der Fokus auf die Schüler gerichtet, die sich in den Abschlussklassen der Sekundarstufe I befinden und zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres noch keinen passenden Anschluss gefunden haben.