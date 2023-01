„Man setzt uns den Stuhl vor die Tür“ Schotten verlassen enttäuscht Xanten

Xanten/Goch · Ihr traditionelles Festival mit Dudelsack-Wettbewerb und Highlandgames muss in diesem Jahr woanders stattfinden. Denn am selben Wochenende ist schon eine Veranstaltung in Xanten, sagt die Stadt. Die Schotten fühlen sich für die Tür gesetzt.

16.01.2023, 05:30 Uhr

Zur Eröffnung des Schottenfestivals in Xanten gab es zum Beispiel 2018 einen Marsch von Dudelsackspielern vom Klever Tor zum Kurpark. Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg.