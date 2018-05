Uedem/Ramstein: Joachim Wundrak folgt am Paulsberg auf Thierry Dupont

Joachim Wundrak folgt am Paulsberg auf Thierry Dupont

Uedem/Ramstein Im pfälzischen Ramstein hat General Tod Wolters, Befehlshaber der Alliierten Luftstreitkräfte in Europa, die offizielle Kommandoübergabe des multinationalen NATO-Gefechtsstandes auf dem Uedemer Paulsberg vom belgischen Generalmajor Thierry Dupont an den deutschen Generalleutnant Joachim Wundrak vollzogen.

"An jedem Tag im CAOC war es mir eine Ehre, unserer großen Allianz zu dienen; nördlich der Alpen steht Uedem an vorderster Front des Allied Air Command und gewährleistet die Führung von Einsätzen, Übungen und Operationen der NATO-Luftstreitkräfte", sagte General Dupont rückblickend auf seine Zeit an der Spitze des CAOCs; der ranghöchsten Position für einen belgischen Luftwaffengeneral im Bündnis. Er dankte den Mitarbeitern des Uedemer Gefechtsstandes und der Führung des Hauptquartiers der Alliierten Luftstreitkräfte für ihre hervorragende und fortwährende Unterstützung.