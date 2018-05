Goch: Goch und Redon feiern am Europatag

Goch Am 9. Mai 1950 hielt Robert Schuman eine berühmt gewordene Rede. Heute ist die Freundschaft zwischen Franzosen und Deutschen für viele Normalität. Der Partnerschaftsverein Goch-Redon feiert sein 35-jähriges Bestehen.

Die Partnerschaft mit Redon ergab sich aus der schon länger bestehenden Verbindung mit dem südenglischen Andover. Dieser Ort pflegte nämlich mit der Stadt in der Bretagne schon eine "jumelage" und brachte die Gocher mit den Franzosen zusammen. Seit 1983 funktioniert diese "Dreiecksbeziehung" bestens und führt in jedem Jahr zu Besuchen hin und her. Mal reist der Verein, oft auch einzelne Familien oder Paare. Der offizielle Empfang des Vereins für Städtepartnerschaften und der Stadt Goch rief jetzt zahlreiche Menschen ins Gocher Museum. Dort, vor dem Wappenstein aus dem historischen Kastell, war das Mikrofon aufgebaut, das es Bürgermeister Ulrich Knickrehm und seinem französischen Amtskollegen (der vertreten wurde) erlaubte, mal richtig staatsmännisch aufzutreten. Ausgerechnet am 9. Mai, dem Jahrestag der Schuman-Erklärung, feierten nämlich die beiden Städte ihre Freundschaft. Am 9. Mai 1950 hatte Frankreichs damaliger Außenminister Robert Schuman eine als "Schuman-Rede" berühmt gewordene Ansprache gehalten, in der er seine Vision der politischen Zusammenarbeit in Europa umriss. Ein Krieg sollte (nicht zuletzt durch enge wirtschaftliche Kooperation) langfristig ausgeschlossen sein.