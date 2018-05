Uedem : Unbekannte schlagen mehrere Autoscheiben ein

Uedem Am Dienstag gegen 23.40 Uhr meldeten Zeugen der Polizei mehrere Fälle von Vandalismus in Uedem. An der Brunnenstraße hatten Unbekannte die Heckscheibe eines Opel Insignia mit einer Bierflasche zerschlagen, anschließend hörte ein Anwohner das Lachen von zwei jungen Männern, die dann mit einem Auto wegfuhren. Die Täter warfen außerdem an der Keppelner Straße Bierflaschen gegen die Glasscheibe einer Haustür und beschädigten sie. An der Meursfeldstraße beschädigten die Täter drei Fahrzeuge. Mit Bierflaschen schlugen sie eine Seitenscheibe von einem Omnibus, eine Seitenscheibe von einem VW Polo sowie die Heckscheibe eines Opel Astra ein. Die Täter schlugen an der Bahnhofstraße ebenfalls mit einer Bierflasche die Heckscheibe einer Mercedes E-Klasse ein.

Weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Täterhinweise nimmt die Kriminalpolizei Goch unter der Telefonnummer 02823 1080 entgegen.

(RP)