Emmerich: Bürgermeister auf dem Paulsberg

Emmerich Der Kommandeur Zentrum Luftoperationen, Generalleutnant Joachim Wundrak, hat die Bürgermeister der Städte und Gemeinden auf den Uedemer Paulsberg eingeladen, um den kommunalen Volksvertretern vor Ort zu zeigen, was am Niederrhein für die Sicherheit im Luftraum über Deutschland unternommen wird.

Zu guter Letzt waren sich alle einig: was in Uedem geschaffen wurde, ist nicht nur militärisch einzigartig, sondern auch die Zusammenarbeit ist vorbildlich - und so solle es auch weiterhin bleiben.