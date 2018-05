Unfall auf der A57 bei Goch mit zwei Lkw - Stau

Unfall auf der A57 bei Goch : Zwei Lkw stoßen zusammen - Diesel läuft aus

Beide Lkw wurden bei dem Zusammenstoß schwer beschädigt. Foto: Guido Schulmann

Goch Auf der A57 in Höhe der Raststätte Kalbecker Forst sind am Mittwochmorgen zwei Lkw zusammengestoßen. Weil Kraftstoff ausläuft, ist die Fahrbahn in Richtung Köln teilweise gesperrt.

Der Unfall passierte laut Polizei gegen 4.55 Uhr. Die Unfallursache ist noch unklar. Die beiden Fahrer wurden offenbar nicht verletzt.

Allerdings sind die Lkw nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Weil einer Diesel und der andere Hydrauliköl verliert, muss die Fahrbahn aufwendig gereinigt werden. Das kann einem Polizeisprecher zufolge noch eine Weile dauern.

Auf der A57 war zwischen Uedem und Alpen in Fahrtrichtung Köln zeitweise der linke Fahrstreifen gesperrt. Mittlerweile ist sie wieder frei. Es gibt Stau.

(lsa)