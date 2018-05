Goch-Kessel : Am Wochenende startet GochNess die Freibad-Saison

Goch-Kessel Schon im April lockte die Sonne viele Badegäste an den See. Bisher war ausschließlich der Zugang über die Wasserlandschaft möglich, doch zum Wochenende wird nun die "Copa Gochana" geöffnet. "An den heißen Tagen hatten wir viele Anfragen von Gästen, wann das Freibad wieder öffnet. Wir hoffen darauf, dass das Wetter auch weiterhin so schön ist und werden jetzt am kommenden Wochenende die Freibadsaison im GochNess eröffnen", erklärt Joris Hartmans, Badleiter im GochNess.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei gutem Wetter hat dann die "Copa Gochana" wochentags von 13 bis 20 Uhr geöffnet und samstags, sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr. Die große Liegewiese direkt am See lädt dazu ein, die Sonne zu genießen. "Noch ist das Wasser im See sehr erfrischend", so Joris Hartmans, "wenn das Wetter aber so bleibt, wird sich auch der See langsam erwärmen und zum Baden einladen." Das Restaurant "Treibgut", versorgt die Badegäste mit leckeren Snacks.

Natürlich öffnet dann auch wieder die Strandbar "Barmuda" samt Beach-Club. Die gemütlichen Loungemöbel bieten wieder den optimalen Platz, um die Füße in den Sand zu stecken, einen Cocktail zu schlürfen und zu genießen.

(RP)