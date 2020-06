Goch : Doppelspitze für die Gocher Grünen

Goch Die Gocher Grünen wählten im Kastell einen neuen Parteivorstand. Nach über 30 Jahren Vorstandsarbeit, die viel Lob und Anerkennung fand, trat Hilde Fielenbach-Hensel nicht mehr zur Wahl an.

(RP) Hilde Fielenbach-Hensel prägte das Erscheinungsbild der Grünen in Goch mit ihrem großen Engagement für die, die keine Lobby haben und setzte sich mit großer Beharrlichkeit stets für diese ein. Schwerpunktmäßig hatte sie da vor allen Dingen die Flüchtlinge und benachteiligte Kinder und Jugendliche

im Blick. In den achtziger Jahren war sie Gründungsmitglied des ersten Gocher Elterninitiativ-Kindergartens. Dank ihrer pragmatischen und zupackenden Art wurde aus einem Mangel ein Ansporn zum Handeln. Dies mag auch der Auslöser für die Gründung des Vereins zur Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen in Goch gewesen ein. Ihr Blick darauf,

wo Menschen in Not sind und Hilfe brauchen sowie ihr beherztes und energisches Handeln, sind wegweisend gewesen und zeichneten sie aus. Geradezu zwangsläufig erschien da auch ihre Auszeichnung im Jahre 2015 für ihren langjährigen Einsatz für Flüchtlinge mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande. Mit großem Applaus bedankte sich der Ortsverband für ihren großen Einsatz.