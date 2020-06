Personalie : Dominik Bulinski will Bürgermeister der Stadt Werne werden

Goch Medienberichten zufolge geht der Gocher Stadtbaurat, wenn er denn am 6. Juni von den Mitgliedern gewählt wird, als Spitzenkandidat der CDU Werne ins Rennen. Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt er seine Kandidatur.

Dominik Bulinski (Foto: Archiv) will Bürgermeister der Stadt Werne werden. Das ist Medienberichten aus dem Ruhrgebiet zu entnehmen. Demnach geht der Gocher Stadtbaurat, wenn er denn am 6. Juni von den Mitgliedern gewählt wird, als Spitzenkandidat der CDU Werne ins Rennen. Auf der Internetseite der Christdemokraten ist dazu noch nichts zu erfahren. Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt er seine Kandidatur. Mehr will er dazu nach der Aufstellungsversammlung sagen. Bulinski (41) ist seit September 2016 Stadtbaurat in Goch. Der Diplom-Ingenieur arbeitete zuvor bei der Stadt Espelkamp im Kreis Minden-Lübbecke als stellvertretender Leiter des Fachbereichs für Stadtentwicklung und Bauen. Geboren wurde er in Posen, Polen, hat aber die deutsche Staatsbürgerschaft. Von 2011 bis 2014 war Bulinski Leiter des Bauamtes der thüringischen Stadt Neustadt an der Orla. Bei seinem Amtsantritt im Herbst 2016 versprach Bulinski mindestens acht Jahre lang im Dienst der Stadt Goch zu stehen. Als Stadtbaurat, Erster Beigeordneter und allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters ist er hier nach eigenen Angaben für den Baubereich zuständig, unter anderem mit Themen wie Erschließung neuer Wohngebiete oder die Entwicklung eines interkommunalen Gewerbegebietes. Als Bürgermeister in Werne möchte er sich auf fünf Punkte konzentrieren: 1. Aufwertung der Innenstadt, 2. Wirtschaftsförderung/Gewerbeflächen, 3. Wohnen und Leben, 4. Identifikation in den Ortsteilen und 5. Ehrenamt, Vereine und Sport. „Sobald ich die Wahl am 13. September gewonnen habe, ziehe ich nach Werne“, wird Bulinski in den Medien zitiert. Momentan lebt und wohnt er in einer festen Partnerschaft ohne Kinder in Goch. Seine Eltern leben in Werne. jul