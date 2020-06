Vereinigte Wählergemeinschaften Kreis Kleve : Ralf Janssen aus Kerken führt Freie Wähler in den Wahlkampf

Ralf Janssen (Kerken), Vorsitzender der Vereinigten Wählergemeinschaften Kreis Kleve, wurde einstimmig auf Platz 1 der Reserveliste gewählt. Ihm folgen auf Platz 2 Patricia Gerlings-Hellmanns (Ratsfrau aus Kerken), Platz 3 belegt Stephan Heintze (Ratsherr aus Straelen), gefolgt von Markus Peukes (Ratsherr aus Geldern), Alfons Bockheim (Rheurdt), Bärbel Schmitz (Geldern), Jürgen Stoffelen (Goch), Paul Zigan (Kleve), Karl-Heinz Frensch (Ratsherr aus Goch) und Peter Philipps (Wankum).

„Die Wahlunterlagen wurden bereits der Wahlleiterin vorgelegt. Sobald alle Unterlagen geprüft sind, können wir mit der Sammlung der Unterstützungsunterschriften in den Wahlkreisen beginnen. Die Unterschriften werden für die Zulassung unserer Wählergemeinschaft zur Kommunalwahl benötigt“, so Janssen. „Obwohl es zu Corona-Zeiten nicht einfach sein wird, mit den Bürgern in Kontakt zu treten, sind wir guter Dinge, da wir die Wählergemeinschaften vor Ort mit im Boot haben. Vergeblich hatten wir Mitte März versucht mit dem Landeswahlleiter in Kontakt zu treten. Dieser hat uns auf unsere Anfrage, die Kommunalwahl wegen der Corona-Pandemie zu verschieben, bis heute nicht geantwortet. Auch in den Kommunen, wo es noch keine Wählergemeinschaften gibt, wie in Rees, Bedburg-Hau, Uedem, Issum und Weeze haben wir entweder eigene Mitglieder oder sind mit Personen vor Ort in Kontakt. Viele neue Kontakte haben wir bei unseren Stammtischen kennengelernt. Auch diese werden uns tatkräftig unterstützen“, so Janssen weiter.