Kommunalwahl 2020 : Gemeinde Uedem sucht ehrenamtliche Wahlhelfer

Uedem Die Gemeinde Uedem sucht für die Kommunalwahl 2020 noch ehrenamtliche Wahlhelfer. Es werden insgesamt 84 Mitglieder für diese Wahlvorstände benötigt. Es gibt auch eine Aufwandsentschädigung.

(RP) Am 13. September finden die nächsten Kommunalwahlen statt. Im Zuge dessen werden der Bürgermeister und der Rat der Gemeinde Uedem gewählt. Falls es zu einer Stichwahl kommen sollte, findet diese am 27. September statt.

In der Gemeinde Uedem werden zwölf Wahlbezirke gebildet, für die noch ehrenamtliche Wahlhelfer gesucht werden. Es werden insgesamt 84 Mitglieder für diese Wahlvorstände benötigt. Mitglied des Wahlvorstandes können alle wahlberechtigten Uedemer Bürger werden. Wahlberechtigt für die Kommunalwahl ist, wer am Wahltag die deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines anderen EU-Staates besitzt und das 16. Lebensjahr vollendet hat.

Die Aufgabe des Wahlvorstandes ist unter anderem die Ausgabe der Stimmzettel und die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs der Stimmabgabe. Um 18 Uhr ist der Wahlvorstand für die Auszählung der Stimmen verantwortlich. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Es ist zudem keine Anwesenheit während der gesamten Wahlzeit nötig. Vielmehr wechseln sich die Mitglieder des Wahlvorstandes nach Absprache mit dem Wahlvorsteher ab. Bei der Auszählung der Stimmen ist die Anwesenheit aller Wahlvorstandsmitglieder erforderlich. Für die Tätigkeit im Wahlvorstand wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 35 Euro je Wahltag gezahlt. Wer sich sowohl für die Hauptwahl am 13. September wie auch die Stichwahl am 27. September zur Verfügung stellt, erhält einen Bonus von 30 Euro. Anmeldungen werden möglichst bis zum 19. Juni telefonisch an das Wahlamt im Bürgerbüro unter 02825 88101 oder über ein Kontaktformular auf der Internetseite erbeten.