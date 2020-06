Kommnalpolitik : Gocher CDU bezieht „Wohnzimmer“ in der Stadtmitte

Gocher CDU bezieht „Wohnzimmer“ in der Stadtmitte

Goch Andere Parteien haben einen solchen Treffpunkt längst, die Gocher CDU hatte bislang immer darauf verzichtet. Der Stadtverbandsvorsitzende Stefan Rouenhoff fand das falsch und hat seine Leute schnell davon überzeugen können, dass man heutzutage eine solche Adresse einfach braucht, um für die Bürger präsent zu sein.

(nik) Seit kurzem können aufmerksame Spaziergänger in den früheren Ausstellungsräumen von Möbel Kracht-Hübbers einige Aktivität beobachten. Dort, auf der linken Seite der Richtung Markt führenden Brückenstraße, sind fleißige Handwerker bei der Arbeit. Nach Feierabend und an den Wochenenden. Schwarzarbeiter sind sie deshalb aber nicht, sondern engagierte CDU-Mitglieder, die helfen wollen, ihrer Partei ein zentral gelegenes „Wohnzimmer“ zu verschaffen.

Von da an ist es nämlich nicht mehr lange bis zur Kommnalwahl, und natürlich soll der schicke neue Treff auch dazu dienen, den CDU-Bürgermeisterkandidaten Jan Baumann bekannter zu machen. Er hat ebenfalls schon geholfen, Teppichboden zu reinigen und Sessel auszupacken. Knallig petrolfarbene Tapete soll noch als Hingucker an eine Wand, ein entsprechender Teppich liegt schon aus, dazu gibt’s eine Sitzecke und einen Tisch für Konferenzen. „Gerne darf auch die Fraktion den Raum benutzen“, sagt Rouenhoff. Wenn der Bundestagsabgeordnete Wahlkreis-Woche hat, wird er sicherlich auch selbst öfter mal an der Brückenstraße anzutreffen sein.