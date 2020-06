Technischer Defekt : Pfalzdorf: Auto brennt vollkommen aus

Die B9 in Goch in Höhe der Niersüberquerung musste wegen eines Fahrzeugbrandes voll gesperrt werden. Foto: Guido Schulmann (tv-niederrhein)

Goch-Pfalzdorf Die Ursache für das Feuer ist noch unbekannt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die B 9 musste am Montagmorgen in Höhe der Niersüberquerung bei Pfalzdorf für rund zwei Stunden gesperrt werden.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montag gegen 8.15 Uhr ein Auto auf der B 9 in Pfalzdorf in Höhe der Niersüberquerung in Brand geraten.