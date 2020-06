Mensch und Stadt : Gocher CDU gratuliert Willi Vaegs

Schwelgen in Erinnerungen: Willi Vaegs (r.) erläutert dem Bürgermeisterkandidaten Jan Baumann (Mitte) und dem Fraktionsvorsitzenden Andreas Sprenger (links) die politische Konstellation in Goch in den 50er und 60er Jahren. Foto: CDU Goch

Goch Willi Vaegs soll die Ehrenbürgerwürde der Stadt Goch verliehen bekommen. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss einstimmig beschlossen. Die CDU freut sich über die Auszeichnung in ihren eigenen Reihen sehr.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Goch hat am 28. Mai beschlossen, CDU-Altbürgermeister Willi Vaegs die Ehrenbürgerwürde zu verleihen. „Die im Gocher Heimat- und Verkehrsverein geborene Idee wurde in der Gocher CDU-Fraktion mit Begeisterung aufgenommen“, berichtet der Fraktionsvorsitzende Andreas Sprenger.“ „Wir freuen uns sehr, dass einem aus unseren Reihen diese große Ehre zuteil wird und gratulieren Willi Vaegs von ganzem Herzen im Namen der gesamten Gocher CDU“, erklären Andreas Sprenger, der Parteivorsitzende Stefan Rouenhoff und der Gocher CDU-Bürgermeisterkandidat Jan Baumann.

Mitte der 90er Jahre, in den Anfangsjahren meiner politischen Tätigkeit, haben Willi Vaegs und ich uns kennen- und schätzen gelernt. Als Mitglied der CDU-Ratsfraktion arbeitete ich mit ihm von 1999-2004 zusammen. Er hatte immer eine gewichtige politische Stimme in Goch, weil er stets um den Ausgleich der unterschiedlichen Interessen bemüht war. Als damals jüngstes Ratsmitglied stand mir Willi Vaegs mit Rat und Tat zur Seite. Und mit Blick auf die Gocher Politik macht er dies auch noch heute", erklärt Rouenhoff dankbar und anerkennend. „Willi Vaegs ist eine Gocher Persönlichkeit, ein Original, ein großartiger und lebensfroher Mensch, der die Gocher Ehrenbürgerwürde mehr als verdient hat", sind sich Baumann, Sprenger und Rouenhoff einig. Vor mehr als 90 Jahren wurde letztmalig in Goch die Ehrenbürgerwürde verliehen – an Louis Hartog, der aus einer alteingesessenen Gocher Familie stammte. So wie Vaegs.