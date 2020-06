Geldern : Gutes Aufwachsen trotz Schulden

Geldern Durch die Corona-Krise verstärken sich viele Probleme sozial schwacher Familien und ihrer Kinder, die oft unter der Überschuldung der Eltern leiden. Wohlfahrtsverbände sehen dringenden Handlungsbedarf.

Kaum Geld für Essen, Spielzeug – geschweige denn Urlaub oder andere Freizeitaktivitäten. Das ist bittere Realität für viele Familien in Deutschland. „Jedes fünfte Kind und jeder fünfte Jugendliche wächst in einem Haushalt auf, in dem Mangel zum Alltag gehört: Mangel an Geld sowie an sozialen, kulturellen und gesundheitlichen Chancen“, heißt es in einer Erklärung des „Ratschlags Kinderarmut“. Das Büdnis aus 59 Wohlfahrtsorganisationen und Einzelpersonen – unter Federführung der Nationalen Armutskonferenz – stellte anlässlich des Internationalen Kindertages diese Zahlen vor. „Jeder dritte Hartz-IV-Empfänger ist ein Kind, obwohl ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung in Deutschland nur bei rund 16 Prozent liegt.“ So sind Kinder und Jugendliche in besonderem Maße von Armut betroffen: Tendenz steigend?