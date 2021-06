Einbruch in Goch : Jugendliche brechen in Schule ein und kochen heimlich Spaghetti

Goch Zwei Jugendliche haben sich in einem Hauswirtschaftsraum einer Schule in Goch zum Abendessen getroffen - es gab Spaghetti und Schokolade. Als der Hausmeister die Eindringlinge bemerkte, flüchteten sie.

Am Sonntag gegen 21.40 Uhr sah der Hausmeister einer Schule an der Schützenstraße in Goch zwei unbekannte männliche Personen im Hauswirtschaftsraum. Noch bevor die Jugendlichen ihr selbstgekochtes Essen jedoch genießen konnten, bemerkte der Hausmeister die beiden, wie die Polizei am Montag mitteilte.