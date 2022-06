Schulpolitik im Rhein-Kreis : Beratung für Seiteneinsteiger

Anfang Mai waren im Rhein-Kreis schon 528 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an einer Schule im Rhein-Kreis angemeldet. Die wichtige Frage zuvor ist, die richtige Schule zu finden. Foto: dpa/Henning Kaiser

Rhein-Kreis Das kommunale Integrationszentrum hilft ukrainischen Kindern bei der Schulsuche. Aus Sicht der Kreisverwaltung ist diese Einrichtung die zu favorisierende Anlaufstelle – es geht aber auch anders.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kurt Lehmkuhl

Bisher wurden im Rhein-Kreis Neuss 600 bis 700 geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine im schulpflichtigen Alter gezählt. Von ihnen waren bereits Anfang Mai 528 Schüler zur Erstförderung an einer Schule im Rhein-Kreis angemeldet. Darüber berichtete Schuldezernent Tillmann Lonnes bei der jüngsten Sitzung des Schul- und Bildungsausschusses.

Im Rahmen der Zuweisung erfolgt eine Beratung der ankommenden Familien aus der Ukraine zur angemessenen Beschulung ihrer Kinder. Diese leistet das Kommunale Integrationszentrum (KI). Denkbar ist aber auch, dass Kinder und Jugendliche direkt bei Schulleitungen vorstellig werden – ohne vorherige Beratung und Zuweisung durch die Schulaufsichtsbehörden.

In Abstimmung mit dem zuständigen Schulamt, dem Schulträger und der Schule soll der Besuch grundsätzlich auch auf diesem Weg ermöglicht werden. „Die Schulaufsicht hat dafür Sorge zu tragen, dass eine gleichmäßige Verteilung auf alle Schulen im Rhein-Kreis erfolgt“, betonte Lonnes in seinem Bericht. Doch sei in aller Regel das Kommunale Integrationszentrum die angemessene Anlaufstelle.

Über dessen Aufgabe informierte Kreisdirektor Dirk Brügge, wobei er den Schwerpunkt auf die kreisweit angebotene Seiteneinsteigerberatung legte. Das Zentrum hat vorrangig den Auftrag, im Hinblick auf die Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte durch Koordinierung, Beratungs- und Unterstützungsleistungen Einrichtungen des Regelsystems in der Kommunen zu sensibilisieren und zu qualifizieren. Die Lehrkräfte in den Kommunalen Integrationszentren beraten Kinder, Jugendliche und deren Eltern beim Seiteneinstieg zu Bildungs- und Ausbildungswegen, Ganztagsangeboten, außerschulischen Angeboten und Übergängen. Brügge. „Das Kommunale Integrationszentrum des Rhein-Kreises Neuss ist mit der Schulaufsicht und einem Fachberater vernetzt und somit als zu favorisierende Vermittlungsstelle von ukrainischen Kindern an die Schulen anzusehen.“

In diesem Jahr hat es bereits fast 1200 Beratungen gegeben, davon gibg es seit Anfang März in 784 Fällen um ukrainische Kinder. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle 2015/16 waren rund 1300 Beratungen durch das Integrationszentrum erforderlich. In den Folgejahren sank die Zahl kontinuierlich auf 377 im vergangenen Jahr, ehe es jetzt wieder den deutlichen Anstieg gab.

Mit diesem Anstieg verbunden ist auch eine deutliche Mehrbelastung der Mitarbeiter. Die Beratung erfolgt durch fünf abgeordnete Lehrkräfte und zwei Experten, die allerdings auch noch andere Aufgaben zu erledigen haben. Oft in Einzelgesprächen, aber auch in digitaler Form oder als „Sammelberatung“ wird das Integrationszentrum tätig. Inzwischen dauert es, bis die Seiteneinsteigerberatung stattfinden kann. Bis zum 23. Juni sind alle Beratungstermine vergeben.