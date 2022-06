St.-Antonius-Schule in Bedburg-Hau : Hau bekommt eine neue Grundschule

Die Tage der St.-Antonius-Grundschule in Hau sind gezählt. Die Politik stimmte für einen Neubau an anderer Stelle. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Gemeindeentwicklung machte am Donnerstag den Weg frei: In Hau wird eine neue Grundschule gebaut. Spannend ist, was aus dem Gebäude der alten St.-Antonius-Schule wird.