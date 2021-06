Kreis Kleve : Schutzimpfung nachtragen lassen: Noch Termine frei

Kreis Kleve Der Kreis Kleve bietet wöchentlich zwei Sprechstunden an. Für die beiden Sprechstunden in der kommenden Woche sind noch Termine frei.

Bekanntlich lässt der Kreis Kleve Corona-Schutzimpfungen in den Impfausweis nachtragen. Geimpfte Personen, die bislang keinen Nachweis darüber in einem gelben internationalen Impfausweis haben, können dies kostenlos nachholen. Dazu bietet der Kreis Kleve wöchentlich zwei Sprechstunden an. Für die beiden Sprechstunden in der kommenden Woche sind noch Termine frei.