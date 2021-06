Unfall bei Überholmanöver : Motorradfahrer auf der Grunewaldstraße lebensgefährlich verletzt

Goch/Kleve Bei einem Verkehrsunfall auf der Grunewaldstraße ist am Samstagmorgen ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Offenbar kam es zur Kollision, als er eine Kolonne von drei Autos überholte.

Der 32-Jährige aus Schortens war gegen 10.35 Uhr mit seinem Krad der Marke Triumpf in Richtung Kleve unterwegs. Kurz vor dem Parkplatz am Reichswald überholte er Polizeiangaben zufolge eine Fahrzeugkolonne von drei Pkw und kollidierte mit dem vorrausfahrenden vierten Wagen eines 72-Jährigen aus Kevelaer, der im Begriff war, nach links in eine Zufahrt in den Wald abzubiegen.