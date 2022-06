Kanu-Sport : Paddeln, Spiel und Spaß am Elbsee 

Paddeln, Spiel und Spaß am Elbsee

Die Beteiligung an den Kursen ist stets groß. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

HILDEN Der KC Hilden führt Kanu-Sommerkurse für Kinder und Jugendliche durch.

Die Paddel-Sommerkurse des Kanu-Club Hilden gibt es in diesem Jahr wieder. In allen sechs Ferienwochen bietet der Verein einwöchige Kurse für Anfänger oder Fortgeschrittene jeweils von 9 bis 16 Uhr bzw. 9.30 bis 16.30 Uhr an. Wassersportbegeisterte Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 13 Jahren können auf dem Elbsee das Paddeln lernen oder ihre Kenntnisse weiter ausbauen.