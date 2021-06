Niedrige Inzidenzen : Niederländische Urlaubsziele sind keine Risikogebiete mehr

Niederlande Aufatmen in Friesland, Groningen und Zeeland – seit Sonntag gelten die niederländischen Provinzen nach Einschätzung des deutschen Robert-Koch-Instituts (RKI) nicht mehr als Risikogebiete.

Zum Hintergrund: Angesichts schnell steigender Fallzahlen hatte Deutschland das Königreich im vergangenen Herbst zum Risikogebiet erklärt, um den grenzüberschreitenden Reiseverkehr einzudämmen. Mittlerweile aber entspannt sich die Corona-Situation auch in den Niederlanden deutlich. Zudem schreitet die Impfkampagne voran: 13 Millionen Niederländer haben mittlerweile ihre erste Impfung erhalten, fünf Millionen auch die zweite. Ab dieser Woche dürfen auch unter 18-Jährige einen Impftermin vereinbaren. So fallen auch die Öffnungsschritte der Regierung von Ministerpräsident Mark Rutte deutlich aus. Sogar die Maskenpflicht wird vielerorts aufgehoben. An Schulen und in Bus und Bahn soll sie zwar weiter gelten. Überall dort aber, wo Menschen anderthalb Meter Abstand zueinander halten können, soll die Mund-Nasen-Bedeckung nicht mehr Pflicht sein.