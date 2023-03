Mit verkaufsoffenem Sonntag Das gibt es auf dem Street Food Frühling in Goch zu entdecken

Die Anbieter sind so verschieden wie die Geschmäcker. Ivonne Kaufmann ist „Schwäbin mit Leib und Seele“, wie sie sagt. Und als solche möchte sie die schwäbische Esskultur nach NRW bringen. Kein Wunder also, dass die Maultauschen und ihr „Schwabenlädle“ so beliebt sind, dass sie mittlerweile Stammgast in Goch ist. Ansonsten reicht das Angebot von Kirmes-Klassikern wie Crepes und Backfisch bis zu eher ungewöhnlichen Kreationen: Bei König Gustl gibt es „königliche Kokos Kugeln“. Das riecht man schon, wenn man vor dem Foodtruck steht. Die Kugeln selbst sind dann so bunt wie ihre Geschmäcker verschieden sind.