Im Bürgerhaus Uedemer Kulturmärz präsentiert Frauenchor „Pro Musica“

Endlich mal wieder ein richtiges Konzert mit Bühne, Programm, großem Publikum und vorab einiger Nervosität. Wobei die Aktiven des Uedemer Frauenchors auch in der für den Kulturbetrieb so schwierigen Coronazeit kaum pausiert haben: Dutzende Fensterkonzerte boten sie unter freiem Himmel den Bewohnern und Mitarbeitern hiesiger Altenheime, um zum einen nicht aus der Übung zu kommen und zum anderen den Senioren Freude zu bereiten. Und vor anderthalb Jahren hatte sogar mal ein Konzert zwischen die Hochphasen der Pandemie gepasst. Jetzt aber läuft die intensive Vorbereitung auf ein „normales“ Konzert ohne besondere Auflagen. Es findet statt am Samstag, 11. März, im Rahmen des „Uedemer Musik- und Kulturmärz“, der an diesem Sonntag (RP berichtete) bereits mit einem Beitrag des Jugendorchesters beginnt.